台灣旅行團上海遭遇車禍 釀1死、9輕重傷

2019-02-03 14:58

首次上稿 14:58

更新時間 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午9時左右，台灣雄獅旅行團今天上午9時左右，在上海發生翻車意外，事件造成1死亡、1重傷，還有8人輕傷。

今天上午9時28分，31歲趙姓男子駕駛轎車送女友上班，在上海黃浦區徐家匯路打浦路口，由於操作不當衝撞路人，造成1名王姓台籍遊客死亡、9人輕重傷。

據了解，該雄獅是在2月2日出發到江南8日遊，包含領隊共32人，3日上午9時許團員正在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景點途中，被趙男的轎車衝撞，1名王姓團員當場失去呼吸心跳，經送醫搶救不治，另1名團員則重傷已緊急進行開刀，其餘8名旅客則分別受輕重傷。

當地警方指出，趙姓駕駛已被警方控制，初步排除酒駕和毒駕的可能性，事故原因正在進一步調查中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/