博愛座的都在睡 她心寒：打鋼釘穿背架搭高鐵一路站到桃園

2019-02-03 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕邱姓網友今（3日）PO文分享，去年因脊椎碎掉，開刀打鋼釘，平時須穿戴背架支撐身體，某天坐高鐵，卻沒人讓位給穿著明顯護具的自己而感到心寒，「希望各位可以善待身邊每一件人事物，有些關心真的可以讓世界更美好。」

邱女在《爆廢公社》表示，去年夏天因臨時有事要到台北，但手術後無法久坐久站，不適合搭乘路程顛簸、時程過長的客運，在高鐵對號座賣完的情況下，只好購買自由座。

脊椎開刀、裝鋼釘後，對她而言每一個行動都是刀割的感覺，她忍痛從車廂尾巴走到博愛座，卻見座上乘客都在睡覺，一路上也沒人讓座，列車到桃園後才遇到認識的朋友讓位，「起初我也不相信會有人可以冷眼旁觀，但親身經歷過才知道，有些善良的人⋯也只是出張嘴而已⋯」

對於邱女的為難，部分網友表示能感同身受，「博愛座真的都是可遇不可求的⋯我懷孕要坐電梯也因為肚子不明顯被白眼，重點白眼我的人沒懷孕，沒行動不便」、「辛苦了⋯脊椎開過刀感同身受」。

但有人持不一樣的看法，「博愛座沒有應該給誰坐，有隱疾也看不出來！買對號座的人也不需一定要讓出座位，讓不讓座是想要，不是一定要」、「我也不知道那支架是做什麼用的，會以為是脊椎矯正器，我會想：這麼長，好像真的不適合坐著；的確，不是每個人都必須且應該『看得懂』的」。

有網友建議，「即因我們並未發生和你們一樣的事情，我們無法理解你們有多痛苦，因此當你們有需要時我們才需要你們開口說話尋求幫忙，沒有人應該幫忙誰，願意幫忙是美德而非義務」、「其實直接跟列車長講，他會熱於幫助的，而且他能知道哪些位置沒人坐」。

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