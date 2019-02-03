追撞頻傳！國道中部南下車流暴增 大塞6公里

2019-02-03 14:52

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號中部南下路段原本今天中午之前順暢好走，不料下午1點半車流量暴增，南下198公里彰化交流道一路往北回堵到192公里彰化系統交流道，4線車道都排滿車輛，平均行車時速僅有50公里上下，大塞6公里之遠。有用路人自嘲：「這才叫做過年！」

今天是春節連續假期第2天，國道1號中部南下路段意外的相當順暢，完全沒有塞車，平均時速可高達100甚至110公里，返鄉過年的用路人大感驚喜說：「今年高速公路不塞車，實在罕見。」就連平常與假日最容易出現塞車路段的南、北向189公里路段也都相當順暢，讓用路人大感驚喜說：「太難得了！」與以往春節動輒塞車的景象完全不同。

不過，交通順暢景象到了下午1點多開始急轉直下，包括南下200公里彰化交流道路段傳出2輛車追撞事故，南下199.8也有3輛車追撞事故，導致以往最常塞車的中部南下路段開始湧現車潮，從南下198公里彰化交流道開始一直到206公里埔鹽路段出現車多，平均行車時速仍有70公里以上，但從南下192公里彰化系統交流道往南到198公里彰化交流道路段更是壅塞，平均行車時速驟降到剩下50公里上下，4線車道都是車輛緩慢行進。

整個塞車狀況在追撞事故於下午2時許排除後，南下塞車潮較為紓解，彰化交流道以北平均行車時速又可達到80上下，不過彰化交流道以南仍維持50公里上下。

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