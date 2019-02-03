豬年想發大財？命理專家教大家超簡單旺財術！

2019-02-03 14:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕豬年將到來！不少人最盼新年開運發財，每逢過年民眾更喜穿紅滋滋，知名命理專家楊登嵙指出，今年穿紅滋滋的沒錯，因為今年是「己亥」年，也就是「土豬年」，火升土，開運色系是紅、粉紅色，民眾祈求開運旺財可多穿紅色、粉紅色系衣物；另也可準備15顆紅豆，以「左5右10」的數量分裝在兩個紅包袋或夾鏈袋裡，分放左右口袋，或合放包包中，可「幸運一整年」。

楊登嵙指出，逢豬年到來，不少人希望能招財旺福，尤其喜愛搶頭香，但廟宇頭香每年頂多只有一人能拔得頭籌，沒有體力及耐力的人怎解？楊登嵙有新解，他說，民眾可以自己為基準，每年的第一天、第一次出門許的第一個願望就是「頭香」，可以心平氣和，快樂地求一樣能興旺。

楊登嵙指出，今年豬年最佳求財、事業及健康的最佳方位在南方，時間點是在除夕夜的子時（2月4日），自晚間11點到凌晨1點（跨初一時分），民眾可goole地圖往住家附近南方的廟宇，供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神、等「陽廟」祈福許願；或是初一早上7至9點或11至13點，一樣往南找廟宇祈福。

他說，信奉天主教、基督教者則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

此外，楊登嵙也提供簡易旺財「小撇步」，他說，民眾可找紅豆幫忙開運，利用5與10的易經數組合，以5顆、10顆紅豆分裝在紅包袋或夾鏈袋裡，以「左5右10」放在衣服兩側口袋，沒有口袋者也可齊放包包裡，最好一整年帶著，可助「幸運一整年」。

至於除夕家人給的壓歲錢切忌立刻花掉，應是放在枕下，大年初五再存到銀行戶頭，可助聚財旺福。

楊登嵙指出，講究一點的人，可在除夕這天「轉陽」，即燒紅木炭後放烘爐，沒有烘爐者可改放耐熱的陶鍋、鐵鍋、鐵盆等，在除夕這天正午11點到下午1點的午時時分，讓家人「過火」，象徵去除惡運，之後再把火爐放到客廳中央，藉由熱氣上升象徵「轉陽」，讓新年的運勢上升，放置到炭燒完；他提醒要注意住家通風。

另相同的爐具可在年夜飯時放在飯桌下， 或是不轉陽者另起火爐（鐵陶器具均可），以8個50或10元硬幣「圍爐」，在家人團聚人氣最旺時，也可將助提升運氣及招財。

其餘，可在大門旁、左右邊皆可，放置招財村或橘子加紅紙環繞，放置在大門入口處或客廳桌子上，也可以獲大吉大利（大進大利）之意。

楊登嵙說，至於今年的開運色系，則是配合「土豬年」，可多穿紅、粉紅色或土黃、米黃、咖啡色系的衣物，均有助開運旺財。

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