偷拍女藝人裙底被砲轟 厚顏男假扮中客嗆「支持武統」

2019-02-03 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕南投日月潭瘖啞街頭藝人昨（2）日遭遊客騷擾，事件曝光引發廣大網友揚言抵制，受到不文明對待的瘖啞人士則在臉書上貼文，表示願意原諒遊客們的逾矩行徑，不料該名遊客臉書被肉搜出來後，竟假扮成中國遊客。

有遊客一家人昨日到訪南投日月潭，看見有瘖啞街頭藝人扮成自由女神像、穿著長裙表演「行動雕像」，使用道具飄浮在半空中，1名男性遊客竟於眾目睽睽下拿出手機深入藝人裙底拍攝，並於得逞後展示給其他同夥觀看，誇張的場景全都被旁邊的民眾進行蒐證。

瘖啞人士聲明文貼在臉書社團「爆料公社」，受到騷擾的是1名女性街頭藝人，但她只希望自己能夠繼續在街頭安穩討生活，不想要追究對方的責任，也期待社會各界能夠多加關注，並感謝許多網友與媒體在此事件中仗義執言，表演者決定「原諒他們的好奇心」。

進行偷拍的遊客立刻被肉搜出臉書帳號，大量網友湧入呼籲他出面道歉，不料他竟不知悔改，開始佯裝成中國遊客貼文指出「原本我不支持武統的，但有些人的一言一語，開始讓我覺得還是早早點亮寶島好了」，貼文一出再度受到網友猛烈砲火，許多網友表示「垃圾東西，丟死你祖國的狗臉」、「丟人，滾回去吧」、「該看醫生了哦」。

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