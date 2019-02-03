華航機師罷工？交通部出手！ 林佳龍要何煖軒返台溝通

2019-02-03 15:10

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師重啟罷工，機師工會今天再度指控華航，至今未與工會溝通；交通部政次王國材表示，交通部長林佳龍已要求人在美國的華航董事長何煖軒立即返台，預計明天與工會溝通。

王國材今天表示，林佳龍正密切處理華航機師罷工危機，希望華航與工會儘快重新回到談判桌上協商。過去雙方協商，華航僅由副總層級出面，目前已不歡而散，或許有必要改由董事長或總經理更高層級出面。

他說，何煖軒目前人正在美國，林佳龍已要求他立即返台處理機師爭議，預計明天與工會展開溝通。交通部去年也費了九牛二虎之力，才敲定雙方停火一年，站在交通部立場，已不斷向工會表達，絕不希望影響春節疏運重要任務，希望何煖軒與工會雙方好好談。

工會今天提出3大訴求，首先務求保障飛行安全，要求疲勞航班改善，增派長程人力，8小時3人派遣、12小時4人派遣。近年屢發生飛行員在機上執勤或外站休息時猝逝，反映長期以來的疲勞派遣，若在航班派遣增加人力，相對減輕飛行員熬夜造成身體與工作負擔。

工會也要求保障本國籍機師升訓與聘用，要求升訓公開透明、拒絕黑箱。升訓對於副駕駛是最重要考量，工會聲明，升訓優先順序不受參加工會活動影響，會員均受工會法與勞資爭議處理法的保護。對於華航目前停招本國籍培訓機師，卻持續招募外籍機師，工會基於培育本國人才，也會極力捍衛本國人的工作權。

工會也強調，禁止對會員施壓、脅迫、秋後算帳。準備罷工期間，會員已陸續遭受資方打壓，若因支持罷工行動而遭受不利，工會將不惜一切捍衛會員權益。

華航回應，春節是所有人團聚的日子，關係到所有旅客與其他員工安排好的行程，以及一年一度國人最期待的幸福時刻，盼工會一同完成旅客疏運任務。華航同時秉持溝通誠意，願意随時與工會繼續溝通協商。

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