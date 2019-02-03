中港澳買伴手禮返台 「含豬肉成分」都違法

2019-02-03 14:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕春節連續假期展開，陸委會今天提醒國人，赴中國及港澳旅遊返台時，切勿攜帶含豬肉成分的伴手禮，包括含肉類成分的杏仁餅、XO醬、調理包泡麵、火鍋料與寵物零食等，都屬於違法範圍，請國人特別注意、共同努力防疫。

陸委會今天指出，香港、澳門一向為國人出境旅遊的熱門地點，而中國爆發非洲豬瘟多時，疫情日趨嚴峻，且傳入台灣風險增加，我政府雖已加強實施相關邊境管制查驗措施，惟近期仍發生多起遭查獲案例。

陸委會說，近來仍有多起民眾自中國或香港、澳門來台、返台時，因隨身攜帶或於隨身行李、託運行李中放置豬肉食品或含有豬肉成分伴手禮，而遭機場防檢疫人員查獲並重罰案例，請國人特別注意。

陸委會提醒，港澳常見伴手禮例如臘肉、火腿、香腸、肉鬆肉乾、鳳凰卷、雞仔餅、伍仁月餅、含肉類的杏仁餅等，以及含豬肉的食品，例如肉丸、培根/煙肉、微波食品、XO醬、肉粽、懶人火鍋料、調理包泡麵、含豬肉的三明治、漢堡、飛機餐、寵物零食等，一旦遭查獲隨身攜帶或置於行李中均屬違法，請國人一起配合政府防檢疫措施，共同努力防堵疫情入侵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/