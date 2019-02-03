台彩億萬富翁有這些特徵 小眼睛、大嘴巴最有機會中獎

2019-02-03 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年將近，許多民眾都會買彩券或是刮刮樂碰碰運氣，看是否有機會成為億萬富翁，而台彩統計，過去3年每年平均都有超過20人得到1億元以上的頭彩，而中獎者面相主流從過去的「圓形臉、大眼睛、蒜頭鼻、櫻桃小嘴」轉變成「橢圓形臉、小眼睛、高鼻子、大嘴巴」。

據《中央社》報導，過去3年每年平均都有超過20人得到1億元以上的頭彩，中獎人年齡層有愈來愈大的趨勢，2年前頭彩中獎人年齡多落在40至49歲，去年中獎人年齡層上升至50至59歲；從面向來看，2016年的億萬得主是圓形臉、大眼睛、蒜頭鼻、櫻桃小嘴為主，但從去年開始已變成橢圓形臉、小眼睛、高鼻子、大嘴巴為主流。

至於從血型來看，2016年的A型，近2年則是O型居多；中獎人生肖則是每年都不同，2016年以屬蛇、鼠者居多，2017年屬猴者較旺，去年則是屬馬的民眾中大獎機率大增。另外，2016年以天秤座與水天蠍座，中大獎機率偏高；2017年則以魔羯座獨領風騷，去年則是牡羊座成為最會中億元以上大獎的星座。

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