春節連假不知去哪玩？快來雲林野餐、聽歌看戲

2019-02-03 14:17

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣政府文化處春節初一至初五在虎尾農博生態園區舉辦野餐音樂會活動，另初一至初三下午2點到4點在全縣10個地點有「街頭藝起來」安排各類街頭藝人表演，很適合擔心外出塞車的民眾全家一起參加。

雲林縣長張麗善指出，今年春節初一到初五每天早上10點到下午4點半，在農博安排有一系列精彩表演，還有吃、有喝及有玩，每天還有100份野餐墊及限量茂谷柑發放送，歡迎大家初一到初五到農博生態園區玩。

張麗善說，雲林是布袋戲故鄉，每天下午2點邀請縣內多位非常知名的布袋戲大師，現場表演拿手戲；下午3點則有街頭藝人表演，早上10點到下午4點半可以帶孩子放風箏，或是欣賞風箏特技表演。

另在斗六雲中街、古坑綠色隧道、土庫第一市場、虎尾農博生態園區、斗南他里霧文化園區、虎尾雲林布袋戲館、北港共和街老街巷弄、褒忠鄧麗君幼年故居、台西海口故事屋及西螺大橋前廣場等地，安排有街頭藝人表演；另雲林各地方文化館，也推出一系列藝文特展與親子體驗活動，很適合親子同遊。

相關活動詳情可搜尋雲林文化旅遊網、雲林縣政府文化處粉絲專頁及慢遊雲林粉絲專頁。

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