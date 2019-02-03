烏日自治公園小花海的步道已破損 積水現象仍在，住戶請市府改善

2019-02-03 14:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中花博將在4月結束，為宣傳花博，設置在各地的小花海仍持續維護，有市民反映，烏日自治公園的小花海，設有賞花的步道，但小步道已有破損現象，若民眾前往觀賞，很容易被絆倒，此外 ，園區內積水的現象還是存在，市府應該要儘速處理。

建設局表示，過去就有民眾反映有積水現象，因 此特把步道抬高，至於步道破損的情況，將會與積水問題一併了解後處理。

烏日自治公園因為市府舉辦花博，為了造福非展區的民眾及營造城市花園，市府選了烏日自治花園為眾多小花海之一，但開放沒有多久，就有民眾反映草花枯死及步道有積水的現象。

雖然市府已改善積水問題，但附近住戶表示，小步道才興建沒有多久，就已有破損的情形，自治公園常有老人小孩在散步，應儘速處理，趕快修復，以免老人小孩被絆。

林姓市民表示，雖然市府表示，積水已處理，但公園的石椅底下，每天都出現積水現象，他不曉得是因為澆花流出的水還是從那一個地方冒出，他建議春節假期，市府應好好前往了解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/