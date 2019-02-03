台灣女星小學畢業照曝光！ 網友看到痣立刻認出「她」

2019-02-03 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（3）日翻閱小學畢業紀念冊照片，意外發現1名女歌手竟是自己就讀於台北市內湖區某國小的同校同學，他將照片翻攝後貼上臉書引發網友話題，不少人認為他相當幸運，也直呼該名女歌手小時候的模樣就是現在的樣子了。

民眾將照片貼上臉書社團「爆廢公社」，當中能見1名眉峰高挑、眼睛炯炯有神、右臉頰還有1顆痣的國小女童，對著鏡頭露出微笑，在她的其他張團體照當中，均穿著桃紅色的學校外套，其中1張還正巧被攝影師捉住她閉眼的模樣，許多網友一眼就認出她就是在近期內，否認將與中國歌手李榮浩共結連理的台灣女歌手楊丞琳。

西班牙精品Loewe1月23日在台北市「微風南山」舉辦派對，邀來楊丞琳共襄盛舉。楊丞琳被媒體問到與男友李榮浩的進展，2人何時打算「成家」？楊丞琳說，成家這件事「不在人生重要的一環」；她表示，她對工作的方向、節奏很清楚，但對成家「還好」。

許多網友看見該位民眾是楊丞琳的小學同校同學，都認為他「好幸運」，紛紛留言指出「好扯喔，根本沒變欸」、「這校服～跟我女兒的好像喔」、「等等本尊和記者都會來」、「說真的很可愛欸」、「原來國小就很像了」、「這肯定會上新聞」、「哈哈哈好好笑喔」。

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