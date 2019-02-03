弱勢資收大軍默默付出 暖男連4年捐贈年節禮盒送暖

2019-02-03 14:40

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕默默付出的資源回收個體業者，是回收體系的重要一環，但也常是「被遺忘的一群」，新竹市不願具名的「暖男」鄭先生，感佩個體業者平日從事資源回收的辛勞，連續第4年關懷新竹市「資收大軍」，於農曆春節前夕，再透過環保局轉贈經濟實惠的白米及香腸禮盒，為個體業者春節加菜。市長林智堅感謝資收大軍默默扎根資源回收，為下一代提供更美好的環境，同時感謝「暖男」連續4年的愛心義舉，讓個體業者感受社會溫暖，溫馨迎接新年。

中高齡年長個體業者彭先生表示，夫妻倆在資收大軍工作已2年，本身就是資源回收個體戶，在多個社區協助資收物清理工作。近年來回收物變賣價格下跌，嚴重影響生計，感謝環保局雇用為資收大軍，他們相當珍惜這份工作得以維生，雖然收入微薄，但可減輕不少經濟壓力，對生活開銷緩解許多，衷心感恩市府的幫助，同時感謝愛心人士捐贈年節食品禮盒，剛好為家人的春節加菜。

林智堅表示，持續關懷與幫助弱勢，讓他們不再孤單，是市府團隊持續努力的重點工作，今年將持續雇用47位低、中低收入戶、身心障礙及60歲以上長者，組成「資收大軍」，協助執行資源回收工作，每月服務時數為25小時，除保障基本收入每月3506元，同時投保勞工保險，期盼協助弱勢朋友減輕經濟壓力，落實政府的溫暖照顧。

環保局長江盛任說，過去20年以來，默默付出的資源回收個體業者，是資源回收體系的重要一環，但也是常被社會遺忘的弱勢一族。今年將持續雇用47位資收大軍，投入資源回收分類工作，持續守護地球，讓資源循環利用，為環境永續與後代子孫盡心盡力。

他指出環保局也持續關懷個體業者，加碼致贈環保餐盒，除於寒冬增加一份暖心餐盒相伴之外，同時鼓勵他們協助落實「裸買裸賣」環保行動，自備餐盒到店家消費，從消費者源頭開始減少垃圾量，一起守護環境愛地球。

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