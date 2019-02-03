全台僅存5輛「草猛機踏車」 古月民俗館見

2019-02-03 14:55

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接農曆春節，彰化市古月民俗館精心策劃了「行春～懷舊機車展」及「童話新年特展」，分別以懷舊機車與小朋友所創作和傳統年節有關作品為主題，並同步各在2、3樓展覽室展出，其中懷舊機車展更展出偉士牌比賽型車、鐵馬加裝馬達改裝而成的草猛機踏車，全台僅存5輛，最特別的是展出的古董機車，有好幾台到目前還領有牌照，更能騎上路到處兜風，展期自即日起至4月15日止。

彰化市長林世賢表示，「行春～懷舊機車展」除了介紹台灣機車的由來及演變，並邀請收藏達人蕭上筆提供已收藏了30年、200多件不同年代的機車、車牌、車燈、安全帽、交通標語、機車宣傳海報、機車零件等展品，包括偉士牌比賽型車、鐵馬加裝馬達改裝而成的草猛機踏車，全台僅存5輛，最特別的是展出的古董機車，有好幾台到目前還領有牌照，更能騎上路到處兜風。

至於「童話新年特展」的作品，主要都和過年有關的習俗、趣事或是故事有關，由各幼兒園、陳老師美術教室、良儒書藝工作室多位老師，指導小朋友發揮想像力，利用日常生活中的資源回收物CD片、廚房紙捲、禮盒、牛奶鐵罐，甚至是廢棄家具等，創作出包括年畫、春聯、賀卡、燈籠、炮竹、各種用黏土捏塑出的年節應景及跟生肖豬相關的創作品。

整個「童話新年特展」的展場，經過古月多媒材研習課賴岱伶老師的巧思布置後，更增添年節氣氛。此檔受到各幼兒園及家長相當熱烈的迴響，有將近400位小朋友參展，林世賢市長表示，以後將繼續以不同節慶的主題，讓更多小朋友參加寓教於樂。

2項各具特色的展覽，展期都是自即日起至4月15日截止，展出時間為上午9時至下午5時（逢週一、除夕、清明節休館）。市長林世賢歡迎大家過年期間到彰化市走春，除了逛古蹟、品嘗美食小吃外，更不要錯過前往中華路57號古月民俗館欣賞2項各具特色的展覽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/