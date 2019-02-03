烏日光明社區開闢「花渲光明島」小景點 過年可前往走春

2019-02-03 13:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕過年雖有9天，但很多民眾還是喜歡宅在家，台中市烏日光明社區發展協會，在社區開闢一處約700坪「花渲光明島」小景點，有荷花池、竹拱橋、竹木步道、落羽松及柳樹道，充滿田園樂趣，協會歡迎民眾前往走走逛逛。

烏日光明社區的民眾充滿創意，幾年前開始，就充份利用社區的閒置空間，向政府爭取補助，便對社區展開營造，為社區開闢「墓仔埔也敢去」及「再現光明頂」的公園綠地空間。

去年光明社區向一處已閒置農地的地主承租700坪土地，將農地搖身一變成為一處田園樂園，由於經費有限，社區人先開闢荷花池及手拉竹筏，由於烏日以前是渡河口，因此用手拉竹筏來彰顯烏日過去的地形風貌及人文。

當時手拉竹筏完成後，就吸引很多國小老師帶著小朋友來體驗。

去年社區協會再爭取經費，再闢建竹拱橋、落羽松及柳樹 小步道，而且還用竹子編成竹步道，還有水車，非常有田園味，處身當中，忘卻紅塵。

今年過年長達9天，不想出遠門，或許可前往光明社區的「花渲光明島」走走，會有不同的感受。

「花渲光明島」位在烏日五光路復光三巷120號旁，另一入口在復光四巷87號內，在光明幼兒園旁。

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