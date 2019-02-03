重大刑案、酒駕案件頻傳 黃偉哲發紅包做出指示...

2019-02-03 13:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是小年夜，台南市長黃偉哲依循傳統到寺廟發放賀歲紅包，有感於近來各地發生重大的酒駕肇事，以及兇殺刑案等，他表示，將要求加強犯罪預防工作，讓民眾可以安心過春節。

黃偉哲也說，除了受到社會矚目的刑案之外，台南也發生嚴重死傷的火警，將相關單位加強酒測、治安與消防等勤務，讓市民在金豬年都可以諸事大吉。

黃偉哲今至新化區的朝天宮與太子宮參拜，並發放過年紅包，民眾相當踴躍，現場大排長龍，人潮從廟前廣場往外綿延，感受到熱鬧的年節氛圍。

黃偉哲走動式拜年，逐一與排隊民眾握手，其夫人劉育菁，以及新化區長吳金喜等則在後方代發紅包，遇到小朋友，他則以擊掌的方式，相互打招呼，場面熱絡。

黃偉哲表示，農曆春節期間，拜廟、發紅包的行程，從前總統陳水扁、前市長賴清德沿襲而來，這是很好的傳統，他會繼續做下去，除了向鄉親賀歲之外，也祈求神明保佑，讓大家都能過好年。

黃偉哲向民眾致詞時還提到，以往擔任議員、立委期間，受到地方鄉親的照顧，現在擔任市長，如農路等基層建設，就可直接執行，一定全力做好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/