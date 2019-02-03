迎接返鄉 張麗善高鐵站發福袋

2019-02-03 13:30

［記者黃淑莉／雲林報導］明天就是除夕，高鐵雲林站，斗六及斗南火車站今天湧現返鄉人潮，雲林縣長張麗善今天率領縣府團隊在高鐵雲林站發福袋，並了解高鐵免費接駁車搭乘狀況。

高鐵雲林站今天各班次旅客明顯增加，站外交通狀況順暢，張麗善今天與祕書長張志銘及多位縣府局處長在車站大廳發放福袋，歡迎大家回家過年，她也提醒民眾多搭乘免費接駁車。

來自元長的李先生為了領到張麗善的福袋，8點半就帶著7歲到高鐵站等待，拿到福袋好開心，其他民眾也開心與張麗善合照。

張麗善表示，雲林縣府逐步建置好大眾運輸工具，讓不管搭乘高鐵或搭乘火車的民眾，提供更便利的交通，不僅歡迎大家常常回雲林，也讓雲林與外縣市透過高鐵及台鐵有更緊密連結，縮短城鄉差距。

張志銘說，春節除夕4日到初三7日縣長將到全縣各廟宇走春發放福袋，與大家一起迎接新年。

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