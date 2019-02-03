迎接返鄉 張麗善高鐵站發福袋

［記者黃淑莉／雲林報導］明天就是除夕，高鐵雲林站，斗六及斗南火車站今天湧現返鄉人潮，雲林縣長張麗善今天率領縣府團隊在高鐵雲林站發福袋，並了解高鐵免費接駁車搭乘狀況。
高鐵雲林站今天各班次旅客明顯增加，站外交通狀況順暢，張麗善今天與祕書長張志銘及多位縣府局處長在車站大廳發放福袋，歡迎大家回家過年，她也提醒民眾多搭乘免費接駁車。
來自元長的李先生為了領到張麗善的福袋，8點半就帶著7歲到高鐵站等待，拿到福袋好開心，其他民眾也開心與張麗善合照。
張麗善表示，雲林縣府逐步建置好大眾運輸工具，讓不管搭乘高鐵或搭乘火車的民眾，提供更便利的交通，不僅歡迎大家常常回雲林，也讓雲林與外縣市透過高鐵及台鐵有更緊密連結，縮短城鄉差距。
張志銘說，春節除夕4日到初三7日縣長將到全縣各廟宇走春發放福袋，與大家一起迎接新年。
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雲林縣長張麗善今天在高鐵雲林站大廳發送福袋迎接民眾返鄉過年。（記者黃淑莉攝）
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雲林縣長張麗善今天在高鐵雲林站大廳發送福袋迎接民眾返鄉過年。（記者黃淑莉攝）
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雲林縣長張麗善率縣府團隊主管在高鐵雲林站大廳迎接民眾返鄉過年。（記者黃淑莉攝）
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方便民眾回家，雲林縣府在高鐵雲林站提供山、海線免費接駁公車。（記者黃淑莉攝）
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雲林縣長張麗善春節發放福袋地點及時間。（記者黃淑莉攝）
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