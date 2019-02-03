公布違規兼職教授名單OO被轟 教育部：公布全名會違法

2019-02-03 13:18

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部在2月1日春節假期開始的最後一天上班日，下班前公布了國立大學違規兼職企業獨董名單，但違規教授以OO或A君、B君顯示，遭立委黃國昌及台大歷史系教授周婉窈等人抨擊，教育部人事處長陳焜元今天澄清，教育部基於大學自治，已授權大學自行懲處違規兼職的教授，如果沒有去識別化公布姓名，依法務部意見，可能具非難性質，教育部就有違反行政罰法的問題。

陳焜元表示，教育部必須說明清楚，避免誤解。教育部並不是趁年假前來公告大學教師違法兼任獨立董事的情形，而是因108年中央政府總預算於1月30日公布，而此一主決議要求違規名單必須在一週內公布，所以不管怎麼安排都會是在過年期間。因而在部內完成行政流程就立即上網公告，免得教育部同仁年假還要跑來處理。

其次，上市櫃公司獨董資訊的揭露，主要是提供投資人作為投資參考；而教育部依據立法院主決議去公告這些名單，重點在瞭解所有學校端執行的問題現況，關切如何避免類似情形發生，以及制度面如何去調整、協助學校如何去健全校內規範。兩者的目的不同。

陳焜元表示，更須注意的是，所有的違規兼職及處置資訊，教育部是從學校蒐集而來的，主管機關運用這些資訊的目的，既是為了解現況問題健全制度，並非在重複處罰，這些違規及處於資訊的運用上，當然要符合比例原則。

陳焜元說明，基於公立大專校院專任教師違反規定的處罰章則是學校在大學自治的前提下做成。教育部也著手檢討此類兼職由學校揭露的可能方式，以杜絕違規情事的發生。但在目前違反兼職規定的處置，係採授權學校訂定章則進行規範下，如教育部沒有透過去識別化的方式處理公布姓名等資訊的事，根據法務部代表參與法律諮詢會議時所表達的意見，這種公布可能具非難性質，就會有違反行政罰法的問題。所以目前的公布形式實已審慎斟酌各方要求及顧慮，避免有違比例原則的處置。

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