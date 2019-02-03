超好賺！彰化南瑤宮搶頭香除夕夜登場 冠軍獎金11111元

2019-02-03 13:05

〔記者湯世名／彰化報導〕來賺壓歲錢！邁入第9年的彰化市南瑤宮「插頭香祈福」活動，將於明天農曆除夕晚間11時登場，今年獎金比照去年，搶得頭香的人可獲頒11111元、貳香8888元、參香6666元，由於金額誘人，已有不少民眾躍躍欲試；另於大年初一至初三首度舉辦擲筊求錢母活動（每天限500人），市長林世賢歡迎大家踴躍參加。

林世賢指出，南瑤宮插頭香活動經過縝密安排，在搶插頭香奔跑的安全上，無論是在奔跑的地面、銅製大香爐周邊，都有相當的安全保護措施，確保參加搶頭香活動的信眾不致因碰撞受到傷害。

至於往年在頭香活動之後舉行的發送錢母活動，林世賢考量到時間已晚，且排隊索取人數年年增加，造成發放時間拖延太久，讓民眾長時間置身於冬天風寒之中不適合，今年決定改為在白天舉行，同時改以擲筊請示的方式求取錢母。

有關擲筊求錢母的時間與方式為，大年初一至初三連續3天，每天上午10點至12點，提供500個名額，由信眾擲筊向媽祖請示並念祈禱文，只要第一擲就擲得「聖筊」者，即可獲得錢母。

林世賢表示，求取錢母貴在誠心，建議信眾在擲筊前向媽祖稟報姓名、生辰、住址，同時要念一段簡短的祈禱文，請求賜予錢母以保佑闔家平安等；如未能如願獲聖筊求得錢母者，現場另有「鑽轎祈福送金箔貼紙」活動，信眾參拜媽祖後趴跪鑽過轎底，即可獲得一張媽祖加持的金箔貼紙。

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