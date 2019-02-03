豬年殺豬分送部落長輩 台東延平2鄉代花選票補助金

2019-02-03 13:01

［記者王秀亭／台東報導］豬年到，台東縣延平鄉2名新科鄉民代表溫源田、古總結打破鄉內的選後傳統，在農曆年節前以選票補助金買一頭豬，還親自操刀分送部落文健站、老人日托站長輩，收到豬肉的長輩開心地說，這項年禮最實在。

凌晨4時許，溫源田、古總結忙著抓豬、殺豬，在部落長輩協助下，逐一將豬肉分裝成袋，內臟則煮成湯，給日托站長輩們的尾牙加菜。

溫源田表示，在鄉親的支持下，與古總結成為這屆新科鄉民代表，這個名分是鄉親給予的，加上布農族人愛吃豬肉，過年期間家戶團圓，人口眾多的家族都會殺一頭豬迎過年，加上今年是豬年，兩人與日托站、文健站長輩們討論後，都希望可以收到一份豬肉，因而決定讓選舉補助金有更好的運用，買頭豬，並親自殺豬、分裝成45份，讓每個長輩都能帶一份回家。

溫源田、古總結的票數分別是167、148票，每票可領取30元補助金，兩人選舉補助金總額9450元，溫源田說，一頭豬1萬2000元，不足的部分2人自行吸收，雖然每位長輩收到得豬肉不多，卻是代表著一份心意，希望讓長輩們吃得開心，2人雖是新科鄉民代表，未來會誠心位鄉民做事，決不會選前貼心問候，選後不理。

日托站長輩大啖內臟湯後，又帶一包豬肉回家，直呼很過癮，要在除夕煮給孫子吃。

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