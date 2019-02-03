見證戰爭走向和平 「金門航空站25週年站慶老照片展」將登場

2019-02-03 12:57

〔記者吳正庭／金門報導〕年旅運量直逼243萬人次的金門航空站歡慶建站25周年，將首度舉辦老照片展，即日起至15日收件，凡經評選具歷史意義的老照片所有人，航站將贈送紀念品表達感謝。

交通部民航局金門航空站主任洪念慈說，徵集老照片以1949年到2001年代間為主，歡迎曾在金門機場服役的老英雄們、金門鄉親利用年節連假闔家慶團圓翻翻家中的老照片，一起來串連金門機場的前世今生，穿梭、傳承過往艱辛歲月，共同見證金門機場成長、茁壯發展史。

洪念慈說，金門機場1949年在西洪五里埔興建機場，1958年因戰爭考量遷至現址尚義，1987年借用軍機場首航民航機，至1994年3月1日正式成立「金門航空站」；由於連續3年旅運量突破150萬人次，金門航空站2011年由丙等航站提升至乙等航空站，去年的旅運量已達242萬9000餘人次。

洪念慈說，金門機場見證金門從戰爭走向和平，扮演台、金交通重要樞紐，舉辦「金門航空站25週年站慶老照片展」，有其特別意義。

老照片展將於27日舉行，展出內容主題包括金門機場的「機場設施發展」、「飛機機型演變」、「機場各類活動」3大類，凡彌足珍貴具有時代背景、歴史文化意涵之老照片，照片形式不拘，實體照片或以掃描、翻拍成數位檔均可提供。相關活動辦法及報名表請參考金門航空站網站最新消息 。

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