大家一起來 咖啡店前義賣燈籠助家扶兒

2019-02-03 12:55

〔記者湯世名／彰化報導〕大家一起來行善！農曆春節假期展開，彰化市一家建設公司配合連鎖飲料店，從今天起在飲料店門口義賣傳統紙糊燈籠，希望藉此提高義賣所得，幫助彰化家扶中心的受助家庭與兒童，由於目前志工人數仍有不足，主辦單位希望善心人士踴躍報名擔任志工，排時段來飲料店前義賣，大家一起來幫忙家扶的小朋友。

瑋彭建設董事長王韋彭指出，協助彰化家扶義賣紙糊燈籠的活動已經進入第4年，以往義賣都是在過完農曆年之後才開始，有鑑於民眾的紅包錢可能已花得差不多，以及開學繳學費等開銷，因此今年他們與85度C彰化市自強店合作，提早在過年期間舉辦義賣，由店家提供場地並支援部分人手，希望藉此拉高義賣燈籠的業績，在景氣不佳的年代，給家扶兒童更多的幫助。

彰化家扶中心主任王震光表示，往例是元宵節前5天才開始義賣紙糊燈籠，今年有熱心民眾願意提早舉辦義賣來幫助家扶3600多位小朋友，藉此提高義賣所得，讓他們相當感動。

85度C彰化市自強店長吳瑋婷說，義賣活動從昨天開始到17日，每天早上9點起到下午5點止，目前已開始募集志工，大家一起來義賣，今天與大年初三、初四的志工人數已經足夠，其他時段還缺志工人手，因此義賣時間難以確定，希望有意願的民眾可以致電04-7363385洽詢，一起加入做善事的行列。

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