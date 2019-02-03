金山財神廟過年爆人潮 警方初一到初六車輛管制

2019-02-03 12:56

〔記者俞肇福／新北報導〕春節期間，國人愛到廟宇參拜，新北市金山財神廟吸引許多人前往參拜求財，因金山財神廟座落於萬里區公館崙山腰，由於上山的路段屬山區產業道路，且路幅僅可供2車交會通行或單車通行；新北市政府警察局金山警分局有鑑於往年春節上山的車輛太多，今年從農曆正月初一至初六，實施彈性車輛總量管制措施，管制財神廟的上山車輛，敬請用路人配合。

金山警分局指出，如果山區路段車流過大，實施管制上山車輛，建議民眾將車輛停放於大鵬派出所旁停車場，再使用財神廟提供接駁車服務前往上山。

民眾若要自行開車前往金山財神廟參拜，建議沿萬里區台2線與員潭路口及大鵬派出所路口上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。

另提醒民眾應注意山區道路交通狀況，小心駕駛，如遇輕微交通事故僅有車輛財物受損，車輛尚能行駛，駕駛人應先將汽車的4個車角或輛胎、機車倒地位置標繪在地面，並迅速將車輛移至路邊安全、不妨礙交通處所，避免造成道路壅塞及二次車禍發生。

金山財神廟上山參拜尖峰時段約為早上10時到下午3時，下山回程尖峰時段約為下午3時到晚間7時；農曆正月初四迎財神，人潮會達到最高峰，警方已針對金山區台2線與龜子山路口進行號誌調整加速車流下山，惟受限於道路因素，遇下山車速較慢時，請民眾耐心等候。

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