領鈔看過來！過年提款機領換百元新鈔 這樣按才對…

2019-02-03 12:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是小年夜，不少民眾來不及在休假前到銀行換鈔，只好改到提款機（ATM ）提領現金，彰化縣政府前台銀提款機提款人潮來來去去，有人可成功提領出100元新鈔，有人只能提領出1000元新鈔，是哪個環節出了問題？其實，要提領紅通通的100元現鈔，一定要自己輸入提款金額，不能直接按快速提款的選項，而且自行輸入提款金額後，一定要再按下換鈔鍵，這2步驟都做到，就能如願提領到100元新鈔。

為了包百元新鈔的紅包給親友，各地台灣銀行提款機前，出現等待提款的人龍，排隊人太多，有不少人改到郵局或台銀在其他地方設置台銀提款機，其中，縣府側門旁提款機，從早上開始陸陸續續就有民眾前來提款。

其實台銀提款機提領100元新鈔是有訣竅的！一般而言，民眾提款機提款習慣按快速提款，但直接按下螢幕出現的提款金額，提款機只會吐出千元新鈔，而想換領100元新鈔，就一定要改由其他服務功能選項，選擇提款，再自行輸入提款數字，輸入完成緊接選擇換鈔選項，務必牢記，提款機每次最多換10張100元新鈔，若提款2000元、3000元，甚至1900元，提款機會吐出2張1000元大鈔或3張千元鈔，或是1張千元鈔和9張百元鈔。

不少民眾說，想在提款機換領100元新鈔，一次最多就是10張，超過10張就要分次提領，多次提領依照各家銀行跨行規定，可能衍生提款手續費。

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