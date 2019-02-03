謠言退散！全台最美殺魚女 過年真的返鄉幫忙

2019-02-03 12:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「全台最美殺魚女」之稱的網紅劉芃芃（綽號阿澎），去年底回家幫忙媽媽賣魚，被人拍下PO到臉書而爆紅，有不少網友質疑是經紀人「自導自演」，長相那麼美，不可能殺魚。

記者今天趁年節前夕，魚攤最忙的時刻「突襲」，阿澎早已回來幫忙，她說，家人很辛苦，特別是過年，她再忙也要回來幫忙。

阿澎是在1月31日返鄉幫忙，今天是第4天，預計要忙到明天除夕夜才能休息。

她跟爸媽和弟弟一起忙進忙出，時而殺魚，時而去魚鱗，又清理蟹腳和招呼客人，客人一波接一波，她身手俐落，忙得不可開交。

阿澎一身素顏裝扮，天冷未穿低胸小可愛，

毛衣裹得全身緊緊，穿上綠色防水圍裙，一付專業賣魚女的俏麗模樣。

她說，她從小就跟著爸媽在市場賣魚，知道每一年過年前夕都是家裡最忙的時候，她再忙都會抽空回家幫忙。她的正職工作時間可以靈活調配，回家幫忙一點都不困難，爸媽雖然也可以時薪的方時請他人來幫忙，一來新手上路還要再訓練，反而礙事，其次，她回來跟家人在一起忙，就是「最甜蜜的負荷」，忙翻天後，快快樂樂過年，這是幸福的感覺。

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