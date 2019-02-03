春節連假第2天 中午前機場、國道大致順暢

2019-02-03 12:42

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假第2天，截至中午，桃園機場、高速公路疏運狀況大致順暢。桃機經過昨天第一個尖峰後，今天預估旅客量減少不少，旅客通關順暢；交通部高公局則表示，國1湖口至竹北與西螺路段因事故一度回堵，國道全線路況大致正常。

根據桃機公司統計，今天桃園機場預估入出境總人數為13萬9725人次、航機起降數量為738架次，含加班機65架次，截至今天中午，整體疏運情況順暢，各單位提前協調，依航班整點預報系統事先部署足夠人力，加快旅客通關效率。

另配合非洲豬瘟防疫作為，桃園機場昨天起新增執行入境手提行李防疫檢查，於第一、二航廈入境匯流點共4處區域設置16台X光機，針對來自中、港、澳航班旅客檢查。其他入境航班旅客則配合領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回。

高公局表示，今天上午除了國道1號湖口至竹北與西螺路段，因事故影響一度回堵外，國道全線路況大致正常，預估全天交通量為9500萬車公里，仍在預期流量範圍內。高公局研判，今天下午國1新竹彰化路段、國5南港系統至坪林等南向路段可能出現車多情形，建議連假期間多加使用公共運輸或改走替代道路。

高公局呼籲用路人，大年初三前若開車走國道南下，儘量於下午時段出發，避開上午尖峰時段與瓶頸路段。為避免塞車，也應儘量利用公共運輸工具。

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