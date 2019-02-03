金酒有愛行動無礙 捐贈「SKY CHAIR」助行動不便者搭機

2019-02-03 12:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金酒公司回饋社會，捐贈4輛機艙專用輪椅「SKY CHAIR」給金門機場，這項多功能型的輪椅，可以讓行動不便者，不需更換輪椅就能直接進入機艙座位，減輕身障者及地勤人員的不便，在春節期間提供更好的服務；金門航空站主任洪念慈說，感謝金酒公司關心弱勢，這也讓金門尚義機場成為全台各機場中，唯一擁有機艙輪椅的航空站。

洪念慈說，國內機場已有機艙專用輪椅，不過是航空公司私屬配備；金酒公司的捐贈，讓金門航空站成為全台唯一擁有此備配的航空站，航站將交由金門航聯會統籌運用。

捐贈儀式日前由金酒公司董事長李增財代表，致贈給金門航空站主任洪念慈及金門機場航聯會主席陳連澄，表達金酒關心弱勢心意，華信航空金門站主任黃世賢、遠東航空金門站主任陳鈺祥也到場見證；金門機場勤務人員說，金門是老人化社會，幾乎班班都有身障及赴台轉診人士，「SKY CHAIR」的進駐，可以減少普通輪椅進入機艙轉換的時間，維護弱勢尊嚴，提升一般旅客搭機效率。

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