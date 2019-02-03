酒駕=故意殺人 交通部：舉雙手贊成

2019-02-03 12:17

〔記者陳宜加／台北報導〕去年酒駕致人死亡數不減反增，本月台中酒駕累犯肇事也再度引發社會眾怒，法務部擬朝「故意殺人」方向修法。交通部表示「舉雙手贊成」，現行行政罰雖不斷修法提高，但仍有極限，若直接在刑法中加重刑責，嚇阻效果想必更好。

交通部政次王國材表示，去年立法院初審通過修法，酒駕罰鍰下限從1.5萬元提高至3萬元，且同車乘客連坐開罰，累犯車輛則掛特殊車牌，但至今尚未三讀。他也認為，行政罰有其極限，導致酒駕肇事致死案件仍層出不窮。

王國材指出，站在交通部立場，「舉雙手贊成」法務部修法，針對酒駕重大事故導致無辜人民受害，應利用更嚴格的法律嚇阻，否則罰錢、扣照效果有限。目前酒駕雖能由刑法處理，但真正被判刑的很少，提高刑責可望加強嚇阻效果。

酒駕罰則最早訂於「道路交通管理處罰條例」，20年前為加重嚇阻效果，將僅屬行政罰的酒駕入罪化，修訂刑法，最高處以1年有期徒刑或3萬元罰金；2011年加重為2年、20萬元；酒駕致死刑責也提高至1年至7年有期徒刑。

現行「道路交通管理處罰條例」則規定，酒駕處以最高9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年；致人重傷或死亡則吊銷駕照，不得再考領。5年內酒駕2次以上者，直接處以9萬元罰鍰；若拒絕受檢，也直接處以9萬元罰鍰。

但根據警政署統計，去年酒駕交通事故致人死亡共計96件，較106年增加11件；死亡人數100人、也多13人，2項數據均是近5年來首見增加，現行罰則明顯缺乏嚇阻效果，交通部今年也曾喊話，盼加速修法進度。

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