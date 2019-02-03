麗寶樂園春節12歲以下兒童免費 發財豬限量送

2019-02-03 11:48

〔記者張軒哲／台中報導〕金豬報喜迎新年!春節9天連假來臨，台中的麗寶樂園渡假區，春節期間更祭出12歲以下兒童免費玩樂園、渡假區消費滿額抽汽車活動。

麗寶樂園指出，響應台中花博，樂園祭出2月2日至10日「12歲以下兒童免費玩樂園」優惠，凡是民國96年2月2日後出生的兒童，只要出示有照證件，由一名陪同成人現場購買全票，就能免費玩遊樂園，讓親子出遊無負擔，邀全民一同賞花博、玩麗寶。另外，渡假區消費滿百，還能享天空之夢摩天輪半價175元的搭乘優惠，初一至初六間，每日都有長達兩分半的賀歲煙火秀，用火樹銀花迎新春。

探索樂園與天空之夢摩天輪，初一至初六將於開園時，每日限量發送小紅豬撲滿，內有一塊錢發財金，象徵一元復始、萬象更新；樂園還打造了「新春許願牆」，由888隻金紅兩色小豬撲滿組成2019的字樣，喜氣洋洋又充滿了豬年特色，更成為樂園的打卡新景點，兩旁還有祈求學業、健康、愛情等八種願望的祈願小豬，讓民眾可以對新的一年許下心願。

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