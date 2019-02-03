到台東成功看花海 來找豬豬有幾隻！

2019-02-03 11:49

［記者張存薇／台東報導］台東縣成功鎮農會花海今年邁入第7年，位在台11線107.5公里花海繽紛，還搭配生肖推出造景裝置藝術，以超大「掌上明珠」領軍，戶外園區共有17隻大豬、小豬，粉紅豬、山豬，邀民眾探險尋寶，而農特產品展售中心後方則有大片「放牛吃草區」，讓民眾走入牧場迷宮看牛牛，紓壓享受大自然。

成功鎮農會每年都設定生肖主題，以往曾有「馬上封猴」、「101忠狗」等趣味裝置藝術，今年配合豬年，推出「掌上明珠」，總幹事吳全德笑說，不要只是「韓流」往南部跑，東海岸風景優美、宜花東3縣縣長都是女生，更應該被捧在手心裡！

成功鎮美山花海占地約1.5公頃，由四季海棠、孔雀草、鼠尾草等各色花卉組成，花期可至清明節。特別的是，戶外園區布置了各種豬豬，讓民眾邊逛花海邊「尋豬」。

而為了讓都會區民眾也能享受放牛吃草的樂趣，展售中心後方除了有前幾年生肖裝置藝術，還設有一大片放牛吃草區，有黃牛、乳牛及1對牛母子共4隻牛，讓民眾可以近距離欣賞。

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