2人自由行搶手 遊馬祖獎助1700元額滿啦！

2019-02-03 11:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖真好玩！國人自由行補助太搶手，已經額滿！只剩參加旅行社的團客行程尚有補助名額，想到馬祖遊玩的旅客，手腳要快。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處辦理馬祖旅遊獎助，2018年11月起獎助團客及非連江縣籍國人自由行旅費，總獎助2萬1000人次；截至2019年2月1日止，團客已獎助395團9008人、中國地區39團891人、國人自由行1000人，申請已達10899人次。馬管處表示，兩人同遊自由行獎助1700元，1千人次額度已額滿。

交通部觀光局馬管處遊憩課課長沈秀美說，「2018馬祖旅遊獎助」，團客旅遊補助對象為國人、中國人、外國人為主，需有4人以上組團導遊隨團服務，中國人需經過馬祖小三通；國人及外國人（含港澳）限額1萬5000人次，中國人以5000人次為上限。

此外，即日起到2月底，遊客遊莒光，就可獲得「2018年馬祖秋冬海灣紀念酒」，18歲以下遊客可獲紀念品。數量有限，送完為止；即日起到2月底，遊客遊東引，鄉公所提供300元消費券，1人限領2次；補助對象不含設籍連江縣及服役馬祖的軍人。

團客部分須由合法設立之旅行業，依其規劃遊程，辦理國人、外國人、香港、澳門及大陸地區人士組團4人以上派有專人或導遊隨團服務，至馬祖地區完成3天2夜旅遊者，中國地區人士須經馬祖小三通。

團客住宿南竿每人獎助費為500元、住宿北竿獎助費為700元、住宿莒光或東引獎助費為1000元。獎助依住宿地申請，不論天數以1鄉1次為限。

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