一路順暢！春節連假 國道中部時速高達100公里

2019-02-03 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕一路順暢！今天是春節連續假期第2天，包括國道1號、3號中部路段至中午為止都相當順暢，平均時速可高達100甚至110公里，返鄉過年的用路人大感驚喜說：「今年高速公路不塞車，實在罕見。」不過仍傳出數起零星追撞事故，所幸未釀重大災情。

農曆春節9天連續假期昨天正式展開，前天晚間已有不少用路人下班後即啟程南下返鄉過年，昨天上午也有許多車潮湧入國道高速公路，今天連續假期第2天，上午9時有用路人行經國道1號中部路段時，卻發現高速公路意外的相當順暢，完全沒有塞車，平均時速高達100公里以上，甚至可以達到最高速限的110公里。

就連平常與假日最容易出現塞車路段的南、北向189公里路段也都相當順暢，讓用路人大感驚喜說：「太難得了！」與以往春節動輒塞車的景象完全不同。

有用路人認為，應是春節連續假期長達9天，前幾天跟昨天都已有民眾提早返鄉過年，分散車流有關，加上今天是小年夜，明天才是除夕，也有可能有許多民眾安排明天才會啟程返鄉過年。

不過，儘管國道一路順暢，仍有許多零星事故，接近11時在國道3號南下196公里彰化系統路段傳出3輛轎車追撞事故，國道七隊封閉車道處理，所幸未釀人員傷亡，國道警方並呼籲駕駛勿減速觀看以免影響車流順暢。

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