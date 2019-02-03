高鐵台中站旁 2公頃向日葵花海水噹噹

2019-02-03 11:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會為慶祝百年慶，在高鐵旁的農地，種植了2公頃的向日葵，目前正盛放著，民眾不妨利用春節前往走走拍照，與花爭豔。

烏日區農會每一年在春節前，都會舉辦拔蘿蔔的活動，今年的活動在元月26日舉行，規劃了波斯菊約30公頃、向日葵2公頃及蘿蔔種子約8公頃，活動當天吸引了上萬人參加，把蘿蔔拔光光。

過去，活動結束後，農會就把會地還給農民，把農地重新整理，因此所有花都會直接埋到土裡成為肥料，因為今年雨水不足，因此不但波斯菊花比去年開得少，連今年加種2公頃的向日癸花，也只開幾朵。

烏日區農會總幹事楊義榮表示，農會為慶祝百年慶，今天特規劃了2公頃的面積種植向日葵，但是元月26日活動當天，向日葵開得不如預期，若要全部予以耕除非常可惜，因此農會便跟地主租借一期，讓向日葵不必提前「夭折」，一旦花全開，民眾就可看到整整2公頃的農田，全部都是向日葵花的美景。

目前向日葵花在高鐵台中站旁的農田正盛開，還有一部份未開，但大部份的向日葵已開放，已足以讓愛花人士及喜歡自照的人走一遭。

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