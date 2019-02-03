台東電動機車破3000輛 電池交換站設置了

2019-02-03 11:29

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局近年加速縣內電動機車普及率，補助新購電動機車者，也廣設充電站，迄今全縣電動機車數量已破3000輛，縣環保局空氣噪音防制科表示，今年進一步與電動機車業者結合，設置電池交換站，睿能Gogoro交換站就有5處，光陽機車也建置8處IONEX車能網，讓電動機車可以安心在縣內趴趴走。

縣環保局考量一輛電動機車價格與一般機車相當，為增加民眾購買意願，從2013年起爭取花東地區永續發展基金，在政府原有補助新購電動機車者外，再加碼2萬元，使縣內電動機車數量持續攀升，截至今年已突破3000輛。

環保局空噪科表示，由於不少民眾對充電問題仍有疑慮，近年在各鄉鎮市廣設電動機車充電站，全縣已有41座電動機車充電站，但台東縣境狹長，續航里程問題讓電動機車無法遠行，電動機車廠商Gogoro終於到台東設置電池交換站，即日起縣內的池上、初鹿、太麻里及大武的中油加油站，及台東市漢陽北路上的全聯都可交換電池；另一家電動機車大廠光陽機車，將在台東市區的公園、森田、東貫、裕豐、連豐、進億、台友、明輝等8處機車行，建置IONEX 車能網，有助車主騎車不斷電。

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