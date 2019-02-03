華航機師重啟罷工 控華航施壓機師、修改請假規則打壓

2019-02-03 11:23

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師重啟罷工，可能危及春節疏運，機師工會今天再度指控華航，至今未與工會溝通，反而打壓要求機師表態是否支持罷工，甚至修改請假規則，要求過年期間請1天病假也須提供醫師證明，已蒐集不當勞動行為證據，不排除提告。

華航最新回應，春節是所有人團聚的日子，關係到所有旅客以及其他員工安排好的行程，以及一年一度國人最期待的幸福時刻，盼工會與公司一同完成旅客疏運任務，使旅客大眾都可圓滿完成旅行計劃。華航同時仍秉持溝通誠意，願意隨時與工會繼續溝通協商。

華航機師不滿華航片面毀約，日前宣布重啟罷工，初估至少500名機師響應。工會今天表示，資方已經開始動作不斷，但不是找工會談，而是施壓會員，試圖干擾罷工行動。各機隊主管一一電話詢問「是否為會員？」、「支持罷工還是支持公司？」要求會員表態。

工會也指控，公司要求於1月31日至2月11日春節期間，請病假的組員、包括請1天病假，均須提供醫師診斷證明，交與機隊辦公室銷假，原先請1天並不需要。資方也主張，罷工支援同意書不會因為簽署工會宣告書而失效，單由理監事決定罷工日在法律上是無效的。

工會駁斥，要求資方勿再以主管或人情壓力施壓，已開始請會員搜集資方施壓錄音，並勇敢說出「我支持工會！」屆時進入法律程序時將有實證控訴資方；且會員合法罷工，不僅不用請假，更不需要提供醫生診斷證明，會員受工會法與勞資爭議處理法一切保障。

機師工會理事長李信燕也控訴，華航沒有要找工會談，反而是用種種方式干擾打壓，逼會員表態，要選擇工會還是公司，令人心寒；且擅自修改請假規則，這種資方還可以相信？法律層面公司根本無理可尋，試圖混淆會員認知判斷，「這樣的蠻橫資方不願顧及社會大眾權益，還是長期被打壓的飛行員身不由己？」

工會昨天已經開始對會員發布後續行動說明，近日即將展開罷工演練行動，為確實掌握會員行動力與參與度，必須要先做一次或數次演練動作。當收到工會關鍵字「XXXXXXXX」為主旨的手機通知時，請在24小時內回傳已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片，並靜候工會進一步通知，必要時配合演習行動。（12:54更新）

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