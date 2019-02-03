明晚除夕夜 中市六房媽會發放百元發財金

2019-02-03 11:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是除夕了，中市六房媽會將在明天（4日）晚上11點17分開始，發放發財金，1人100元，象徵平安幸福。

今年過年假期長達9天，有人會出國或至外縣市遊玩，有人怕擠則留在家中過年，六房媽會從除夕到初三，讓來廟裡拜拜的信徒，都有驚喜。

明天除夕當晚，將會發100元發財金，從晚上11點17分發放，1人100元，每一個人都會發送，要讓信徒及民眾在過年一開始就會福氣來。

此外，六房媽會今年度首度發民眾與媽祖的結緣品，初一發媽祖小書包、初二媽祖小神衣，初三發媽祖小元寶，只要擲3次聖筊者就獲得，每天限量50個。

六房媽會理事長黃義村表示，今年春節長達9天，民眾到廟宇走春拜拜會增多，因此六房媽會首次發放結緣品，而且連續3天，讓更多的信徒與媽祖結緣。

不過，由為結緣品數量有限，因此廟方規定要先擲3次聖筊，表示獲得媽祖同意了，才能拿到結緣品。

初一至初三擲筊拿媽祖結緣品的活動，從上午7點開始，六房媽廟在台中市烏日區五光路復光六巷177-1號，歡迎民眾過年來拜拜。

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