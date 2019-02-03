年節選購南北乾貨 注意標示、來源地及保存期限

2019-02-03 10:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今天是小年夜，不少家庭主婦忙著選購香菇、蝦米、瓜子、花生、等南北年貨，但因市面上常有中國走私貨以台灣產地名義高價銷售，近日市府消保官會同衛生局檢查人員，到新竹市果菜市場周遭大型南北貨商家進行稽查，希望透過積極查緝，保障新竹市民的消費權益，也避免消費糾紛發生。

在這次稽查中，市府隨機挑選檢查4家，就有3家就銷售的散裝香菇、蝦米、花生、瓜子等沒有標示產地來源，經檢查人員進一步詢問業者，業者才提供貨源的商家或個體戶，現場檢查人員也輔導業者要依法令將產地來源清楚標示。

此次受檢查的4家業者所販售的蝦米幾乎都是中國進口的，因為業者都將內裝塑膠袋外翻遮住外包裝紙箱上的中國產地標示，所以難以知悉貨品皆是中國進口，消費者在買賣前不妨多詢問業者。

消保官劉興振表示，消費者購買散裝香菇、蝦米、花生、瓜子等常見年節食品，除看產品外觀、聞香味外，應主動詢問店家產品的產地來源與安全衛生是否可靠，並思考價格是否名符其實，太過低價的商品尤應注意來源的安全性。

消費者若食用來源不明的食品造成胃腸不適，務必需留有發票收據、檢體包括未食用完的部分和排泄或嘔吐物，才有證據向業者請求賠償。若有消費糾紛，可向市府消保官申訴，消保官會盡全力協助市民處理，以保障市民應有權益。

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