喜迎己亥金豬新年 春聯也要走在地文青風

2019-02-03 10:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕市面上春聯清一色都是傳統吉祥話語，但有藝術家們將在地、創意元素融入春聯，讓民眾在除舊布新時，也可以很文青，不論是高喊「勇敢的台灣人」，還是把心裡碎念形諸文字的「不要問」等，都可以把自身個性表露無遺，或者以新年萬用祝福語搭配可愛插畫的春聯，也是自用送禮兩相宜。

6五3書法設計工作室的書寫藝術家Wini，有感於台灣身處各方勢力傾軋時局，年輕人有愛國心，卻又有些迷惘的心情，希望大家可以抬起頭來繼續向前，不要忘了自己是個「勇敢的台灣人」。她以此為基礎概念，透過自己獨特的創意書法字形，製作了方形春聯及紅包袋等產品，不論是要用來鼓勵自己，或者勉勵別人都很適合。

Wini說，春聯上的字，她刻意某些部分重壓，或者在一些頭尾部分拉長，有加強信心「堅定」，以及持續下去「堅毅」的意味，在網路上引發熱烈討論，甚至有司法單位人士前來訂購，她笑稱，「可能是在執法時，很需要勇氣吧」。

至於新銳插畫家歪歪，則貼近時下年輕人心情，製作出包括「不要問」、「好想休息」、「客人乖乖」、「Save（存檔）」等方形小春聯。歪歪舉例，過年返鄉，常常會被長輩問一些「結婚沒」、「工作如何」等尷尬問題，心裡就會有「不要問」的OS。

歪歪介紹，其他幾款，也是生活非常實用的「心裡話」，包括「新年快樂」，普通新年賀詞她搭配插畫表示出來等，各款原本只是自己的願望，但做出來後周邊的人都有不小共鳴。她舉例，如「客人乖乖」這張，竟有消費者一次訂購24張。

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