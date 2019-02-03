連假春遊「新」墾丁 祈福、景點全攻略看這邊

2019-02-03 09:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島農曆春節連假氣候晴朗，幾乎每天都住房滿滿，在當地業者及居民覺醒下，逐漸恢復商機，針對滿滿人潮，本報特別整理恆春半島春遊墾丁的活動及景點整理，提供給走春民眾參考。

除夕夜在恆春半島過年的民眾，車城福安宮及恆春關山福德宮土地公廟，晚間11時起，都有當地獨有的「拜頭香」習俗，除了祈求整年平安，還能領取廟宇特有的豬年開運金幣及發財金等紀念品。

大年初一，除了能到各大廟宇祈福領開運金幣，最近超夯的車城四重溪紫燈海、海口落山風藝術季，都非常適合拍照打卡當網紅，還能順道前往牡丹鄉東源森林或是旭海溫泉，或是滿州港口吊橋區，享受年節期間少有的靜謐氛圍，順道完成恆春半島五路土地公的祈福旅程（北福安宮、西關山福德宮、東港口茶山福德宮、南鵝鑾鼻保安宮、中恆春鎮福德宮）。

大年初二，國立海生館最新推出的「水母隧道」，以水母為主角，與專業的花燈製作團隊合作，打造了直徑、高度都約4公尺左右的光之水母隧道，以燈光、鏡面、音樂、螢光等元素，創造出了台灣首座光之水母隧道，相當值得前往看看。

大年初三，小英總統早上就在車城福安宮及楓港德隆宮發放新年福袋，跟著總統腳步前往楓港小村落，看看伯勞鳥館，看看枋山鄉迷人海岸線，沿線海濱網紅小店及枋寮燈會，都值得特別駐足停留。

大年初四，恆春鎮一群年輕人首度在農曆春節假期，舉辦「迷你恆春夜市、籃球音樂派對」，從早上開始就有迷你版恆春週日夜市及籃球趴市集，希望遊客感受恆春在地的庶民生活，旅人們別忘記帶雙球鞋，到恆春來交個朋友。

活動滿滿，警方也提醒，恆春半島四重溪燈海及福安宮走春等車潮，台26線31到32K處道路、屏153線射寮路口至墾四之一路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路124巷前及墾丁大灣路段，將視車流作分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締違停。

連接台東及墾丁地區的枋寮分局將於台1線436K（水底寮五岔路口）到445.5K（嘉和路口）視車潮調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；預計2月9、10日北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施；因應沿山公路施工，北上車流增加時，將管制台一線中山路口禁止左轉，引導改道枋寮陸橋下左轉進入枋寮市區。

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