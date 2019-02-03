小年夜空品糟！ 台中16測站已10站達紅害

2019-02-03 08:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕小年夜（3日）空品糟！台中16個空品測站，上午8點已10站達「對所有族群不健康」紅害等級；台中市環保局指出，小年夜受高壓東移，西半部地區位於背風面，擴散條件差，市府維護空氣品質沒有假期，將密切掌握空氣品質，稽查人員2班輪班不休息，也要求中火、中龍、豐興鋼鐵等廠商自主降載減排。

環保局指出，自昨日晚間到今日清晨，全省西半部均發生空品不良，截至今日上午6時，全國已有23個空品測站為對所有族群不健康的紅色提醒等級，台中市到上午8點也有10站達紅害等級。

環保局指出，依據環保署的空品預報，這波空品不良會持續到4日除夕時，因東北季風增強，空品會有好轉。

台中市環保局長吳志超指出，維護空氣品質沒有假期，年節期間環保局不休息，將密切掌握空氣品質，稽查人員也堅守岡位、2班輪班不休息。

此外，年假期間，各行業休假，少數24小時連續操作的行業，包括中火、中龍、豐興鋼鐵等已簡訊提醒自主降載減排，加強操作維運，減少異常排放，降低對惡化空品的負擔；並通知各營建工地、企業留守人員加強灑水，減少揚塵發生情形。

另過年期間，大家習慣拜拜或至各宮廟祈福，「拜神祭祖，心誠則靈」，吳志超籲市民春節期間可盡量減少燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，為維護好空氣盡一份心力。

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，清晨與夜間因輻射現象，溫度偏低，空氣品質容易較差，也提醒民眾避免在夜間、晨間做戶外跑步等劇烈運動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/