愈夜愈美麗 雲林春節好閃亮

2019-02-03 08:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節到雲林走春，愈夜愈美麗哦！雲林縣北港、虎尾、西螺及斗六都有精彩的花燈裝置，昨天晚上同步點燈，歡迎大家前往欣賞。

虎尾在布袋戲館、故事館、雲林記憶cool，以浪漫馬車造景、布袋戲造型花燈，及縣內社區繪本作家與社區居民共同創作彩繪燈籠。

西螺在延平老街規劃兩大燈飾主題，有西螺老街的創意燈籠，搭配老街建築展現復古風華；東市場的創意紙繪燈展，由在地藝術家及學生製作的創意燈籠。

北港的巷弄花燈，以傳統鼓仔燈營造老街燈海璀燦氛圍，讓遊客藉由探尋街區內傳統產業店舖、特色景點、美食小吃之餘，同時享受提燈籠的樂趣。

斗六燈節在在斗六圓環至太平老街，以文化創意元素的藝術花燈及光環境，圓環中的主燈「金豬報喜年年有魚送財來」，配合光影藝術噴水池，是全國唯一以彩繪圖騰的方式呈現可愛逗趣的Q版發財豬，身上還有斗六在地文化特色的柚子花點綴。

雲林縣長張麗善邀請大家到雲林走春、賞花燈，感受雲林人的熱情、雲林的美食、雲林的美景。

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