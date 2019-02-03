02/03 各報重點新聞一覽

2019-02-03 08:12

自由時報

中國首回覆豬瘟 農委會：未反映疫情

中國自去年八月爆發非洲豬瘟疫情以來，我方多次詢問非洲豬瘟疫情，中方屢次「已讀不回」，在疫情爆發半年後，對岸的「海峽兩岸農業交流協會」昨終於傳真給我方的農村發展基金會，說明中國疫情近況，農村發展基金會已將傳真函轉給農委會。

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川普郭董熱線 鴻海威州計畫一週3變

鴻海集團近一週來陸續傳出將調整美國威斯康辛州先進液晶顯示器（ＬＣＤ）面板廠投資計畫，後又傳打算改建為技術中心，但週五美國總統川普與鴻海董事長郭台銘電話熱線後又「回心轉意」。鴻海集團週六聲明說，將繼續推動第六代面板廠興建計畫；但是否實現當時契約一．三萬個藍領工作機會等，最新聲明並未提及。

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又是酒駕殺人 2騎士無辜慘死

明天就是農曆除夕，家家戶戶忙著準備迎接喜慶豬年，沒想到昨又出現酒駕街頭殺手橫衝直撞，造成兩名騎士慘死，一瞬間就撞碎兩個原本平凡但和樂的家庭！四十八歲男子陳瑞盈去年已兩度酒駕，遭吊照和判刑，但他毫無悔意，昨晨酒後開車行經台中市大里區國光路二段，逆向亂駛近一公里後，撞死男大生彭賢豪、女騎士鄭雅慧，最後連撞八輛汽機車才停下，犯後竟說：「吃安眠藥不記得為何逆向？」結果酒測值高達○．八一，被依公共危險、過失致死罪送辦。

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蘋果日報

陽光男\惡魔心 殺女友鋸7塊

台南市酒店女子，與小她12歲小鮮肉工廠作業員共築愛巢，她懷著美夢以為可以甜蜜過日子，想不到對方同時劈腿3、4名女子，斯文陽光的外表背後，竟是手段兇殘的殺人魔，上月雙方吵架男方徒手勒斃她，再持鋸子冷血肢解成7大塊、分裝3大袋棄屍草叢，部分內臟疑遭野狗啃食，只剩膀胱和子宮，遺體被棄置潮濕地點呈現蠟化狀況，辦案警方看到女子死得淒慘，不禁氣罵：「殺人分屍竟可一副事不關己的樣子，很想K他一頓。」

郭台銘自爆熱線川普 鴻海尾牙曬白宮照 續推威州廠

美國媒體日前報導，鴻海集團旗下的富士康正重新評估在美國威斯康辛州的投資計畫，引起各界關注。美國總統川普一日不僅與鴻海集團總裁郭台銘通話討論，還推文宣布富士康推進威州建廠的「好消息」。

聯合報

不再痛到絕望…「末期病人」鬆綁成癮性麻藥

過去衛福部嚴格管制成癮性麻醉藥品，非癌末期患者若需使用成癮性麻醉藥品止痛，流程繁瑣。衛福部日前放寬管制，明訂「末期病人」使用成癮性麻醉藥品無須再向食藥署列報，讓包括癌症在內的所有末期患者皆有免於疼痛的權利，同步也將用藥同意權回歸給病患本人，不需由第二人同意。

川普、郭台銘熱線後… 鴻海續推威州投資

美國媒體日前報導，鴻海集團旗下的富士康正重新評估在美國威斯康辛州的投資計畫，引起各界關注。美國總統川普一日不僅與鴻海集團總裁郭台銘通話討論，還推文宣布富士康推進威州建廠的「好消息」。

中國時報

兩岸合作防疫 好的開始！陸首回豬瘟疫情

自大陸去年中爆發非洲豬瘟後，半年來大陸對我詢問均「已讀不回」，昨日陸方海峽兩岸農業交流協會，終於首度傳真回覆我農委會旗下農村發展基金會，說明非洲豬瘟疫情。國民黨立委曾銘宗說，兩岸有溝通才有共識，這次大陸雖未透過海基會海協會橋梁，但至少回函了，也代表大陸釋出善意，總是在春節前有個好的開始。

小鮮肉變恐怖情人！狠男勒斃大12歲女友 肢解7大塊

又見恐怖情人！長相斯文的30歲男子吳茂騰，不滿在酒店上班的42歲張姓女友要外出與客人應酬，阻止未果後，醋勁大發勒斃張女，再外出購買鋸子，於住處浴室將屍體支解7大塊棄置，殘忍手法駭人聽聞。台南地檢署2日複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

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