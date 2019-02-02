郵局ATM今晚出包 網友傻眼：存錢錢被吃了

2019-02-02 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今天晚上有不少網友在PTT、臉書社團發文指出，在郵局ATM存提款或匯款時，ATM竟然故障出包，不少網友傻眼說「存錢錢被吃掉」、「轉帳也轉不出去」，還有網友自稱「被吃掉9千元」、「存款3萬元也被吃」。對此，中華郵政表示，晚間部分ATM作業出現問題，但已在8點半過後解決修復。

中華郵政全台約有3千多台ATM，今晚有許多民眾到郵局ATM進行存提款或匯款時，卻發現系統故障，完全卡住。有網友就在PTT發文指出，「剛剛在郵局領錢時，發現大家都無法領錢出來，有存錢的因為交易逾時，連錢都沒存進去，郵局主管也無法處理，這年不好過了」。

郵局：晚間已修復

據《蘋果日報》報導，對此，中華郵政發言人郭純陽表示，在今晚7點半左右接到民眾通報，表示轉帳卻沒有入帳，他們得知後便立刻通知資訊單位處理，並在晚間8點半左右修復完畢；郭純陽強調，不是全部的ATM都發生這種狀況，僅有局部而已，但目前仍無法得知影響層面有多大，因為接到民眾的電話並沒有很多。

由於系統故障當下有許多民眾正透過ATM存款，擔心錢存進去會「被吃掉」，恐怕得等到年後才能拿回來，對此郭純陽表示，請民眾不用擔心，絕對不會影響民眾權益，也說明經查後發現，因當下瞬間交易量太大，報檔瞬間無法消化，導致訊息傳輸較慢，「待持續完成傳輸後，不需要等到年後，金額隨後便會自動入帳。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/