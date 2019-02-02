最藝術的水域夜景 2019月津港燈節今晚燦爛登場

2019-02-02 21:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被稱為最藝術水域夜景的台南月津港燈節，今晚燦爛登場，32件創作精彩呈現，主持開幕儀式的市長黃偉哲邀請各地民眾前來遊賞，歡度浪漫的新春假期。

眾所矚目的月津港燈節，今晚鹽水區信義路橋旁舉行揭幕儀式，文化部次長蕭宗煌也專程參與，今年以「隨光‧呼吸」為主題，策展團隊邀請國、內外藝術家，還有大專院校徵件，帶來全新的視覺創作，活動持續到下個月3日。

黃偉哲感謝各界的支持，讓歷屆的活動都能圓滿、成功，他在簡短致詞後，隨即與各界貴賓聯手啟燈，系列的藝術創作，在水域上璀璨演出。

今年的燈節共有來自法國、日本、巴西、台灣等擅長新媒體與科技藝術的當代專業團隊參展，運用循環的動線布局於蜿蜒的河域之中，以「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等三個場景，創造不同的「月亮」氛圍。

市政府今年再度邀請法國團隊Groupe LAPS帶來全球首演、最新創作的作品「THE FROGGS」，在月津港打造出水上舞台，展開別開生面的燈管樂團秀。

另外，在信義橋河段也設置長達百米的藝術裝置，搭配水幕動畫、投射鏡球，開幕式時擔綱演出，帶來生動的視覺感受。

市政府文化局長葉澤山表示，因應前瞻計畫水環境整治工程，今年的月津港燈節的範圍延伸過信義路橋，參觀動線有所調整；「夜之美術館」計畫也將啟動，未來晚間會有常態性的創作展演。

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