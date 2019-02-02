必看！春節來鹿港小鎮的免費停車場 在這裡...

2019-02-02 21:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蝦米！春節期間要來鹿港小鎮拜拜遊玩，到處都是人山人海，光是停車就是大考驗，竟然還有免費停車位？沒錯，鹿港中正路走到底，就可以看到大大的「免費停車場」布條，不要懷疑，停進去就對了！

鹿港警分局表示，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場，共計停車格1827位，沿路均設有指示標誌，請民眾遵循停放。

其中，停車免費又最靠近鹿港天后宮一帶的停車場，鹿港鎮公所掛上大大的布條，寫上「免費停車場」，這是文小五用地，也是每年秒殺鹿港小吃宴舉辦的場地，用地寬廣，如果是從彰鹿路來的遊客，直接從中正路一路走到底，就可以見到大大的布條，免費停車，停好車再走到天后宮，路程約為5分鐘，也是最受觀光客喜愛的免費停車場。

警方強調，鹿港天后宮於春節期間周邊道路管制車輛進入，也就是從中山路民權路口至中山路海浴路口、親民路與復興路口、鹿草路與復興路口、民生路與復興南路口，在管制路口都會員警站崗，請遵照員警指揮行進。

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