北港武德宮地藏王菩薩安座 春節錢母、紀念金幣大方送

2019-02-02 20:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港武德宮地藏王殿今天盛大安座，60名天師府法師身穿道袍，擂鼓喧天，由道教第65代天師張意將主持率眾團拜，典禮氣派典雅莊嚴隆重，讓民眾大開眼界，欣賞到難得一見的道教科儀。

為迎接春節，北港鎮武德宮財神廟今年準備15萬份錢母，幫助信眾求財，大年初一開始發送，大年初四接財神加碼300個純金紀念幣，價值超過40萬元，讓信眾金光閃閃一整年，歡迎全國信徒及遊客共襄盛舉。

北港武德宮從1只香爐拜起，短短數十年發展成佔地5000坪的巍峨廟宇，分靈超過6000尊，遍布全台更遠傳澳洲、馬來西亞等地。

北港武德宮籌備多時增設地藏殿落成，今天為地藏王菩薩開光安座，第65代天師張意將率60名法師為地藏王菩薩金身開光，隨後率80名道眾置壇演法，迎請菩薩金身入火安座，場面氣派莊嚴。

北港武德宮主委林安樂表示，該宮今年一系列新春活動精彩不斷，除舉辦地藏王菩薩安座大典，除夕夜11點開始發放錢母小紅包、大年初一清晨5點開廟門，現場發放小紅包，大年初四接財神，當晚11點15分發放小紅包其中包含300個純金紀念幣，總價值超過40萬元，同時舉辦接財神攝影比賽，總獎金18萬元，歡迎喜愛攝影民眾共同參與，一起記錄財神廟新春盛況。

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