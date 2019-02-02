劍南山驚傳火燒山 拍戲取景熱點「劍南蝶園」幸未波及

2019-02-02 20:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市劍南山半山腰今日下午4時26分左右，突然冒出陣陣濃煙，消防局獲報派員前往救援，火勢在5時37分撲滅。由於劍南山有一處踏青秘境「劍南蝶園」，是北市首座開放式生態蝶園，台北市大地工程處長池蘭生表示，下午同仁也有到場查看，劍南蝶園離事發地還有一段距離，因此尚未被火勢波及到，火災發生原因交由消防局調查。

池蘭生表示，擔心劍南蝶園設施與環境是否有損壞，下午同仁也到場探查，沒有損害到設施，至於燒毀樹林，後續釐清所屬地是林務局或市府，會依照狀況先把毀損的樹木移植再種新樹復育，重新造林。

劍南蝶園是台北市區中一處幽靜的賞蝶處所。不同於一般的蝴蝶園，劍南蝶園未設置網室，因而不會有蝴蝶滿天飛舞，但卻是蝴蝶自由自在的生活空間，是台北市首座開放式的生態蝴蝶園，園區以生態景觀及蝴蝶棲地復育為主軸，園內超過150種蝶種。

劍南蝶園也是熱門的偶像劇取景地點，負責維護管理的大地工程處指出，「愛上哥們」、「女人30 情定水舞間」等偶像劇皆曾在此取景。劍南蝶園位於劍南山坡地上，園區內眺望平台視野寬闊，可直視台北美麗華摩天輪及101大樓等台北地標。

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