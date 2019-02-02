北市擴大住商節能設備補助 服務業最高補助50％ 住宅最高1.5萬

2019-02-02 22:11

〔記者楊心慧／台北報導〕經濟部日前宣布將補助家戶住宅購買冷氣機與冰箱，每台上限為3000元，授權各地方政府提報計畫，台北市將擴大住商節能設備補助，服務業最高可補助50％，住宅家戶的部分最高可補助1萬5000元，即日起開放申請，民眾只要在去年12月7日後購買，附上相關文件，寄至台北市政府產發局即可。

服務業汰舊換新節能設備補助，新增電冰箱及中央空調系統兩項目。北市產發局表示，電冰箱需符合能源效率1或2級，每公升補助10元，每台以3000元為限；中央空調系統最高補助50%，每案400萬元為限。

至於家戶住宅則補助冷氣及電冰箱，產發局指出，補助標準為冷氣每kW補助1000元，冰箱每公升補助10元，兩者皆以3000元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限，等於最高可補助1萬5000元。

產發局提醒，民眾若要申請，需備妥廢四機聯單正本、發票影本、汰舊換新前後照片、新機產品保證書影本、近一期非營業用戶電費單等相關文件，即日起受理掛號郵寄申請，可寄至「臺北市信義區市府路1號5樓西北區，台北市政府產業發展局」（註明申請台北市補助住宅汰換冰箱、冷氣）。

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