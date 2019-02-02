林佳龍探班剛好收到信 郵局人員笑：不用送去交通部

2019-02-02 20:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今赴台北郵局的快捷郵件科探班時，現場剛好有一封來自日本青森縣知事三村申吾，要寄給林佳龍的國際快捷信件，昨晚正好送抵台北郵局，郵務人員笑說，部長正好來視察，就可以直接來簽收，他們就不用去交通部投件了。

林佳龍表示，郵務人員牽起人與人之間的線，傳遞期待與祝福，也是社會信任的對象，對於全年無休的快捷部門，他更要代表政府再次表達感謝；未來期許郵政公司利用通路、據點優勢，除提供優質物流服務，也能與時俱進，開發更多像是長照、長者關懷及愛鄰守護等多元的服務。

原本中華郵政公司昨日想請更多郵差加班，幫民眾投遞郵件、貨物，不過有基層同仁認為影響休假，林佳龍表示，他日前請郵政公司董事長魏健宏加強勞資溝通，希望讓大家上班好好上班，輪休的同仁就好好休假陪家人；今年春節假期，董事長魏健宏、總經理陳憲着都規劃得很好，兼顧同仁休假權益和為民服務的工作。

林佳龍視察時現場簽收一封三村申吾要寄給他的信，三村申吾在林佳龍擔任台中市長期間，多次造訪台中，兩人互動頻繁，並推動台日文化、觀光及行銷台日農特產等多項交流互惠。三村申吾信中特別祝賀林佳龍就任交通部長一職，並說交通部長定是公務繁忙，請林佳龍保重身體；同時盡情施展才幹，台灣愈加繁榮發展，希望可以再次與您會面，先以此信，由衷祝賀。林佳龍表示，三村申吾是他一個非常幽默開朗的老朋友，在春節前收到他捎來的祝福，非常感動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/