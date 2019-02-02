故宮南院三國群英特展 來拿畫戟蛇矛銀槍對戰啊！

2019-02-02 20:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區舉辦「赤壁與三國群英形象」特展，展出典藏的三國相關文物及台灣漫畫家鄭問的三國誌遊戲原稿，院方還請嘉義縣文創藝術發展協會理事長涂涌賢製作呂布方天畫戟、張飛丈八蛇矛、趙子龍龍膽亮銀槍，今天送到特展入口，許多民眾搶著圍觀，直呼「可以拿起來比劃拍照嗎？」

「赤壁與三國群英形象」特展集結拓片、銅印、繪畫、書法、刻本等故宮藏品，搭配日本浮世繪、葛飾北齋《北齋漫畫》及台灣漫畫家鄭問為日本遊戲創作的人物原稿等243組件，呈現跨越1800年的三國人物英雄形象。

涂涌賢製作各類電影英雄、怪獸等模型多年，這次與南院合作為三國群英形象特展製作三國名將兵器，他用10天時間，幾乎不眠不休用PVC材質以純手工做出三把兵器，每把的樣式造型都要考究，花費不少功夫。

涂涌賢說，這三把兵器會放在展場入口，民眾可以拿起來比劃或擺姿勢來拍照，參觀特展還可體驗想像三國群英們在戰場上廝殺畫面，但請民眾不要真的拿兵器互砍敲擊，以免純手工製作的兵器受損。

故宮南院搭配三國群英特展，還以「戰國中期嵌孔雀石綠松石犧尊」為發想，與義大利Rody公司合作生產犧尊版跳跳馬，新春連假2月5日至10日舉辦「一騎絕塵：RODY跳跳馬騎射大賽」，分為活潑小騎士組（12歲以下）及青春騎士組（超過12歲），分組騎著跳跳馬前進，最快抵達並射箭擊中靶面者獲勝，再進行總決賽，優勝者可帶走義大利空運來台全球限量198隻的犧尊跳跳馬。

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