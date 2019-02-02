柯P同框網紅「理科太太」拍攝取消 北市府：遺憾

2019-02-02 19:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕網路聲量高的台北市長柯文哲，日前在臉書預告過年期間推出5支與網紅合拍的影片包括理科太太、眼球中央電視、老天鵝娛樂等。台北市政府今晚公布播出時間，其中理科太太因合約要求「不得與政治人物接觸」條款，取消此次拍攝合作的計畫，台北市政府副發言人柯昱安對此表示遺憾，並向期待的民眾抱歉。

北市府晚間7點在媒體的LINE群組發布訊息，指出農曆新年的賀年影片，柯文哲原訂與5組Youtuber拍攝影片及網路團隊合作的影片上線時間。

2/4（一）除夕晚間9點57分：眼球中央電視台（春節聯歡晚會），播出平台：眼球中央電視台臉書專頁／Youtube頻道。2/5（二）初一中午12點：老天鵝娛樂（柯P教你做年菜），播出平台：老天鵝娛樂臉書專頁／Youtube頻道

2/6（三）初二下午2點：HowFun如何爽（台北市腦力大亂鬥），播出平台：HowFun如何爽Youtube頻道。2/8（五）初四傍晚（尚未定案）：千千進食，播出平台：千千進食中Youtube頻道。

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